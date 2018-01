Jobs dando satisfação - Link - Estadão

Steve Jobs, CEO da Apple, disse que a empresa tem que “pensar grande” e que seu caixa de US$ 40 bilhões dá flexibilidade para as ações da companhia, indicando que ele não pretende, pelo menos por enquanto, recomprar ações e dividendos.

Apple irá abrir 25 lojas na China (Foto: Reuters)

Confrontado na reunião anual de acionistas da Apple sobre o que faria com o dinheiro em caixa da empresa – que é apenas um quinto do valor de mercado da empresa – Jobs disse que manter o dinheiro nos cofres para dar maior segurança para a Apple.

“Quando você assume riscos, é como dar um salto: quando as coisas não saem bem, é bom saber que o chão estará lá”, disse o executivo.

Desde que a Apple passou a gastar menos com aquisições, analistas e acionistas querem que a empresa invista dinheiro em dividendos e na recompra de ações. Mas Jobs – que faltou à reunião do ano passado por estar fazendo um transplante de fígado – apontou que, para ele, tais medidas não terão muito impacto no valor de mercado da Apple.

Para defender seu ponto de vista, Steve Jobs disse que a Apple irá procurar oportunidades de crescer no exterior e que já conta com planos de abrir 25 lojas na China – o maior mercado de telecomunicações do mundo – nos próximos dois anos.

iPad

Jobs também divulgou detalhes sobre o iPad, que foi divulgado sob gigantes expectativas no mês passado e deve ser lançado no final de março pelo preço mínimo de US$ 499. A tela de 10 polegadas do tablet está tentando unir o melhor do smartphone com o melhor dos laptops. A maioria dos analistas prevêem que serão vendidas de 2 a 5 milhões de unidades do gadget no seu primeiro ano no mercado.

Não houve outros tipos de perguntas na reunião dos acionistas, que reelegeram os sete diretores da Apple.