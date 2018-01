Jobs ressurge para dizer que iPhone 3G S vendeu bem - Link - Estadão

Veja notícia da Reuters:

“A Apple vendeu mais de 1 milhão de unidades da mais nova versão do iPhone nos três primeiros dias de lançamento, informou a companhia nesta segunda-feira.

A notícia elevou as ações da companhia ainda no pregão eletrônico em quase 1%, revertendo as perdas iniciais no mesmo patamar após uma matéria do Wall Street Journal divulgada no final de semana de que o presidente-executivo, Steve Jobs, passou por um transplante de fígado há dois meses.

A Apple se recusou a comentar sobre a reportagem, dizendo apenas que espera que Jobs retorne ao trabalho até o final do mês, conforme planejado. Foi o executivo-chefe da companhia que fez o comunicado sobre as vendas do iPhone, num texto escrito.

Seis milhões de clientes fizeram download do novo software 3.0 do iPhone nos cinco primeiros dias depois do lançamento, também informou Jobs.

O iPhone 3G S, que oferece velocidade mais rápida, bateria mais duradoura e a capacidade de fazer vídeos, chegou às lojas na sexta-feira passada, atraindo muitos fãs, mas não as multidões presentes em lançamentos de versões anteriores do aparelho.”

Vale lembrar que 700 mil unidades do primeiro iPhone foram vendidas no primeiro final de semana do aparelho, em julho de 2007, segundo o Techcrunch. Alguém lembra das multidões? Me parece bem diferente do que ocorreu nos últimos dias…