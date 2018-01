Jogadores do PlayStation doam US$ 1 milhão para o Japão - Link - Estadão

Os usuários do PlayStation de todo o mundo doaram 820.000 euros, ou US$1,1 milhão para ajudar o Japão. As pessoas organizaram a coleta através da PlayStation Network, a rede que une os jogadores do videogame.

Como troca pelos donativos, os usuários receberam um tema de fundo especial para PlayStation 4. A iniciativa continua coletando dinheiro em mais de 40 países. O montante será doado para a Cruz Vermelha dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, pois de lá estão saindo as doações para os destinos afetados pela catástrofe.

O presidente e diretor geral da Sony Computer Entertainment, Kazuo Hirai, expressou as “mais profundas condolências” aos afetados pelo terremoto de 11 de março. “Continuamos fazendo todos os esforços possíveis para ajudar na recuperação das comunidades afetadas na região”.

/EFE