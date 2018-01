Jogadores não enfrentam filas para comprar game dos Beatles - Link - Estadão

23:45. Na loja da GameStop,no centro de San Francisco, apenas dois fãs aguardavam meia-noite de 9/9/2009. Hoje, 4:00 no Brasil, foi liberada a venda de The Beatles: Rock Band nos Estados Unidos.

Empolgado, ele contou que já jogava Rock Band com o pai, mas agora teria um incentivo a mais por causa dos Beatles. “Esse jogo não é para o jogador hardcore nem para o casual. É para todos, de todas as idades, e isso é o mais legal.”

A vontade de pegar o game foi tanta que ele chegou à loja 22:30. Também ansioso, Edward Smith, de 22 anos, foi o segundo a chegar, já 23:50.

Enquanto esperavam, os jogadores folheavam a revista oficial da GameStop, que na edição de setembro trazia duas capas com os Beatles.

A primeira, com temática de Sgt. Pepper Lonely Heart’s Club Band…

… e a segunda, menos psicodélica mas tão bacana quanto a anterior.

Meia-noite em ponto, a fila dentro da loja somava seis pessoas. Pouco, mas o gerente da loja disse que o frio e o próprio dia de lançamento, no meio da semana, eram os fatores que fizeram os jogadores ficarem em casa. Segundo ele, a coisa ia pegar fogo no dia seguinte.

Depois de pegar o game, George foi correndo para casa com a namorada, sem ver a hora de jogar.

O kit completo era enorme e pesado.

A maioria das versões do jogo que saíram da loja eram para Xbox 360. Apenas uma cópia de Wii foi vendida.

The Beatles: Rock Band custa, nos Estados Unidos, US$ 60, só o game, para Wii, Xbox 360 e PS3. A versão completa custa US$ 250, sem as réplicas das guitarras Rickenbacker 325 de John Lennon ou a Gretsch Duo Jet de George Harrison, que são vendidas separadamente por US$ 100 cada.

