Jogadores online são visados por criminosos - Link - Estadão

Segundo estudo, cerca de sete mil ameaças são enviadas a gamers todos os dias

League of Legends é um dos games online mais populares do Brasil. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Jogadores de games online são alvos de mais de sete mil tentativas de hack diariamente. Os dados da Kaspersky Lab são referentes a 2012 e concluem que esse tipo de usuário são visados e costumam se tornar vítimas de roubo de dados pessoais, como senhas e dados bancários. Tais informações são muito comuns em games de multiplayer online, já que muitos o exigem para a realização de compra de objetos virtuais ou upgrades in-game.

A estratégia dos criminosos mais utilizada é de phishing, na qual se usam termos comuns entre jogadores para atrai-lo para um site falso, onde o usuário pode ter seus dados furtados. Segundo o comunicado da empresa de segurança, softwares maliciosos deste tipo estão “em franco crescimento, aumentando a um ritmo de cinco mil novos programas por dia”.

Para evitar cair no golpe, Sergey Golovanov, especialista em segurança da Kaspersky Lab, sugere: “Fique alerta às mensagens recebidas por email pedindo informações sobre a conta pessoal ou solicitando autorização para ter acesso aos detalhes da conta de seu jogo preferido, independente do pretexto usado. A regra geral também se mantém aqui: nunca clique em links não-solicitados enviados por e-mail”. Além disso, Golovanov orienta o usuário a não baixar atualizações não oficiais e uso de cartões de débitos pré-pagos “para limitar o valor da carga”.