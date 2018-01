Jogamos 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe'; um game para fãs - Link - Estadão

—-

NOTA: 6

Plataformas avaliadas: PC e Wii

Disponível para Xbox 360, PS3, PSP e Nintendo DS

O game chega hoje às lojas de todo o Brasil, mas tivemos acesso à versão final do game com antecedência e passamos 10 horas tentando entender como Hogwarts funciona.

O visual dos personagens é bastante estranho. Por tentar se aproximar demais da realidade, a Electronic Arts acabou caindo no “Vale da Estranheza”, o ponto em que o realismo é tanto que os personagens ficam com um visual cadávérico e repulsivo. Se fosse levemente estilizado, o visual dos personagens seria muito mais aceitável. Os modelos tridimensionais são bem feitos, mas as texturas que cobrem os polígonos são mal feitas.

A versão para PC do jogo tem os gráficos sensivelmente superiores à versão do Wii, que ganha pelos controles sensíveis a movimento. Mas o grande charme da versão para PC são as legendas em português. O trabalho de tradução está impecável, seguindo fielmente a versão brasileira do livro original.

A história do game serve mais para relembrar o que aconteceu nos cinco capítulos anteriores, e não entrega quase nada do que acontece no livro ou no filme. Isso é muito legal para quem acompanha a história apenas pelos filmes, mas quem leu os livros pode se sentir um tanto traído, pois o game, apesar do nome, tem pouco a ver com o sexto livro de J.K Rowling. Como tributo, é ótimo, mas como adaptação, deixa muito a desejar.

A ação do jogo é meio parada. Harry corre muito, o tempo todo. Não que seja ruim andar pela versão digital de Hogwarts, que foi muito bem feita, mas tem horas que cansa ficar andando por aí à procura do que fazer. Quando o jogador fica perdido, pode apelar para alguns dos fantasmas que habitam a escola, que gentilmente indicam o caminho.

Os três minigames que interconectam as fases são a maior diversão do jogo.

O minigame de quadribol é simplório. Você precisa passar por dentro de obstáculos, em uma corrida tediosa. Ele é tão desnecessário ao jogo que parece uma provação ter que passar por ele entre as fases do jogo.

A parte das poções é a mais bacana. O objetivo é misturar ingredientes na velocidade e ordem corretas, para sintetizar os compostos pedidos. Mesmo mais interessante, o minigame perde-se na repetição.

A sensação é de que a Electronic Arts apelou para a repetição para esticar a duração do jogo. Infelizmente, muita gente hoje em dia prefere duas horas intensas a seis morosas, por mais legal que seja a ambientação do jogo. Se God of War mostrou que isso é viável, para que insistir no velho paradigma de esticar a jogabilidade ao ponto de deixá-la insuportável?

A sensibilidade dos controles, especialmente na versão para Wii, é a melhor de toda a série. Tudo funciona bem, os comandos são intuitivos e fáceis de aprender. Pena que a câmera do jogo insiste em deixar Harry preso nos cantos ou a visão em terceira pessoa atrapalha na visualização do cenário.

Mas, mesmo com os controles mais refinados, basta sacudir o controle do Wii ou metralhar comandos no controle convencional do PC para vencer os duelos. O desafio parece ter sido diminuído do último game da série, A Ordem da Fenix, para esse. E isso é uma pena.

Jogar no PC com teclado e mouse não chega a ser ruim, especialmente nos duelos, em que o mouse faz as vezes da varinha, mas é recomendável utilizar um controle com duas alavancas analógicas, como o do PlayStation ou do Xbox 360. A ação é levemente prejudicada pela ausência do mouse, mas a movimentação do personagem fica muito melhor com um controle analógico.

A trilha sonora do jogo acaba compensando os diálogos ruins. Vindas diretamente do filme, as músicas ajudam a dar o clima mágico de Hogwarts e envolvem o jogador dentro do game.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe é o típico game feito para fãs. Para quem procura um desafio sólido e bem acabado, a decepção é certa. Mesmo quem é fã do bruxo adolescente pode ter problemas para se envolver com o game. Que pena que a série de jogos não conseguiu seguir na progressão que A Ordem da Fênix sinalizou. Em muitos pontos, O Enigma do Príncipe é igual ou inferior ao game anterior. E isso é um desperdício, pois existia o potencial para a série sair da sombra dos filmes e livros e se sustentar como franquia de jogos. Quem sabe da próxima vez…