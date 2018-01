'Jogo da cobrinha' retornará para smartphones - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O Snake – popular game de antigos celulares da Nokia – será relançado em maio para smartphones com os sistemas Android, iOS e Windows Phone. Apesar do nome diferenciado – Snake Rewind -, o app continua com o mesmo estilo de jogabilidade. Afinal, esta nova versão foi criada por Taneli Armanto, o mesmo desenvolvedor da versão clássica.

Apesar do objetivo ser o mesmo, o game recebeu alguns updates. O jogador agora tem a possibilidade de voltar no tempo, salvando a cobra de erros fatais; além de possuir novos fases e power-ups. Será possível também realizar compras dentro do game.

Obviamente, muitos jogos parecidos com o clássico Snake podem ser encontrados nas lojas de aplicativos dos mais diversos sistemas. O diferencial deste, porém, é ser do mesmo criador da versão clássica, que inovou o mercado de games para celulares.

O Snake Rewind será lançado no dia 14 de maio.

Abaixo, é possível assistir ao vídeo de divulgação do game: