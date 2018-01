Jogo de cartas com gatos explosivos é o mais apoiado do Kickstarter - Link - Estadão

SÃO PAULO – Misture gatos, quadrinhos, bombas e muito bom humor em um jogo de cartas e o resultado é a campanha com maior número de apoiadores que a plataforma de crowdfunding Kickstarter já viu. “Exploding Kittens” foi o nome dado ao projeto que recebeu quase US$ 8,8 milhões (de US$ 10 mil), a terceira maior quantia já investida por lá, de 219.382 pessoas na última semana.

Um recorde, bem à frente de outros bem sucedidos como o relógio inteligente Pebble e o Coolest – um misto de cooler e aparelho de som com rodinhas.

A ideia surgiu da união dos desenvolvedores de games Elan Lee e Shane Small com o desenhista Matthew Inman, autor das tirinhas The Oatmeal, que insere seu traço nas cartas.

O jogo é descrito como uma versão “altamente estratégica” e em cartas da roleta russa. Os jogadores pegam uma carta por rodada do monte. Entre elas há gatos explosivos – que faz o jogador “explodir” e, assim, sair do jogo –, desarmadores de bombas – que salvam o jogador de gatos explosivos –, além de outras que podem ser usadas para pular uma rodada, atacar outro jogador, etc.

“Vocês provaram que não há nada que vocês não possam conquistar em comunidade”, escreveram os autores da campanha. O jogo chega aos apoiadores em julho.