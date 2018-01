Jogo de tabuleiro brinca com adivinhação de buscas do Google - Link - Estadão

SÃO PAULO – Uma tarde chuvosa ou de frio é o suficiente para te fazer ficar em casa debaixo dos cobertores se divertindo com um jogo de tabuleiro, embora você não aguente mais jogar partidas de War, Banco Imobiliário ou Perfil? Duas irmãs canadenses podem te salvar do tédio que se aproxima nesse começo de outono com um jogo que se aproveita da imprevisibilidade das buscas do Google.

Query, criado por Phoebe Stephens e Nikki Flowerday, é um jogo de tabuleiro de verdade que se baseia na função de autocompletar pesquisas do Google quando os usuários fazem perguntas ou digitam frases – não à toa é a existência do tumblr Poesia do Google, que faz graça a partir das buscas sugeridas pelo motor.

Cada jogador recebe cartas, com um começo de busca (por exemplo… “As irmãs Kardashian…) – e quatro maneiras de completá-la (como “são formadas”, “doam dinheiro à caridade”, “usam apliques” ou “ainda tem sua franquia de roupas”). Um deles escolhe um final que acredita que ninguém vai acertar, enquanto os outros jogadores tentam advinhar qual é a busca mais executada. Ganha pontos quem adivinhar a resposta certa, podendo avançar no tabuleiro, até chegar à casa “FIM”.

“O Query é um jogo onde os participantes ganham pontos por achar as principais buscas feitas na internet ou por enganar os outros com boas respostas”, diz o site oficial do jogo, que acabou de bater a meta de 7,5 mil dólares canadenses para financiar sua produção no site Kickstarter. O jogo deve ser lançado em maio – mais detalhes sobre seu funcionamento podem ser vistos no vídeo promocional abaixo.