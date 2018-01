Jogo rouba histórico do WhatsApp - Link - Estadão

Além de invadir app, Balloon Pop 2 também fazia upload das conversas para site pago

SÃO PAULO – Lançado na última semana, o jogo Balloon Pop 2, feito para o sistema operacional Android, foi removido pela loja de aplicativos do Google, a Play Store.

Tudo porque descobriu-se nessa terça-feira, 10, que o jogo tinha a capacidade de roubar o histórico de mensagens do Whatsapp e disponibilizá-lo para acesso de qualquer pessoa em um site pago, chamado WhatsAppCopy.

No site do WhatsAppCopy, o Balloon Pop 2 é descrito como uma ferramenta para que as conversas do WhatsApp possam ser enviadas para o seu sistema, e depois lidas na web pelo usuário. O problema é que isso não fica disponível apenas para ele, mas sim para qualquer pessoa que digite o número designado e pague uma taxa.

Mesmo retirado da PlayStore, ainda é possível baixar o Balloon Pop 2 no site do WhatsApp Copy. Para quem teve seu histórico mostrado no WhatsAppCopy, é possível enviar um email para os administradores do serviço e pedir a remoção dos arquivos.