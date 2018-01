Jogo social para gamer - Link - Estadão

Entre os aplicativos de redes sociais, os jogos foram as grandes estrelas de 2010. Só o FarmVille, da Zynga, um dos mais populares do Facebook, tem 78 milhões de usuários únicos mensais.

A Mentez é a empresa líder no Orkut – dos cinco games mais jogados na rede social do Google, três são dela. Com mais de 22 milhões de usuários únicos mensalmente, a companhia teve um ano tão bom que já está partindo para o próximo passo: plataformas que se aproximam cada vez mais dos games desenvolvidos para consoles e se distanciam da proposta mais simples, tanto visualmente quanto conceitualmente, que sempre tiveram os jogos para redes sociais.

Essa transição precisa ser suave e considerar as características dos jogos sociais, que precisam ser mais didáticos e conduzir o jogador pelos objetivos. “O maior desafio é continuar sendo simples mantendo a qualidade”, opinou Rodrigo Miyabara, gerente de produto da Mentez.

A Eletronic Arts, recentemente, reconheceu-se incapaz de lidar bem com essa mudança. Ao menos foi esse o recado que a empresa deu ao anunciar, em novembro, a compra da Playfish, produtora líder de games sociais.

O mais recente lançamento brasileiro da Mentez, chamado Terra Nova, tem características da nova e da velha guarda de games. Tem os elementos clássicos de recompensa dos jogos sociais, mas também exibe características de jogos de estratégia como Age of Empires e de simulação, como Spore.

O próximo passo é um MMORPG em 3D que rode dentro do Orkut. “A ideia é trazer para dentro da plataforma do Orkut os jogadores mais avançados e mostrar que os social games também podem oferecer desafios a eles”, explicou Miyabara. Ele acredita que os consoles, em breve, migrarão para plataformas que rodem jogos online – ou seja, o mercado pode crescer ainda mais.

