Jogo 'The Last of Us' vai virar filme - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos grandes destaques de 2013 no mundo dos videogames, The Last of Us será adaptado para o cinema pela Screen Gems, uma subsidiária da Sony Pictures Entertainment, conforme noticiou o site Deadline. O diretor criativo do game, Neil Druckmann, está envolvido com o roteiro, e a produção ficará por conta da Ghost House Pictures, que é dirigida por ninguém menos que Sam Raimi, responsável pela direção dos três primeiros filmes do Homem-Aranha.

“Quando vi a qualidade da narrativa que tinha The Last of Us, sabia que era uma história que merecia ser adaptada para o cinema, para uma audiência muito maior que a da comunidade de jogadores”, disse Clint Culpepper, presidente da Screen Gems, em um comunicado à imprensa.

Já o presidente da Naughty Dog (estúdio responsável pela confecção do jogo), Evan Wells, alegou que desde o lançamento do jogo a empresa procurava por bons parceiros para levar a história de The Last of Us para as telonas. Lançado exclusivamente para PlayStation 3, o jogo conta a história de Joel e Ellis, dois sobreviventes a um ataque zumbi

Ainda não há previsão da chegada do game às telonas, mas enquanto isso não acontece, aproveite para relembrar outros grandes jogos que foram ou serão adaptados para a sétima arte – incluindo versões de Super Mario Bros., Tomb Raider e Need for Speed (que deve chegar às salas de cinema nas próximas semanas).