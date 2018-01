Jogos roubam a cena na Campus Party - Link - Estadão

Mas as atrações oficiais não são exatamente excepcionais.

Eu vi um joguinho de kung-fu que usa câmeras e o recurso de tela azul para colocar o jogador dentro da ação. Pena que o game parece um joguinho em flash de tão simplório.

Outra coisa que vi foi um simulador de realidade virtual, uma esfera que faz as vezes de um controle gigante, que move o cenário de acordo com o movimento. O jogador entra na esfera e usa um visor de cristal líquido, com sensor de direção, que altera a câmera conforme se vira a cabeça.

Eu consegui brincar na boa dentro da esfera, mas muita gente se estabacou nela. Teve gente que passou mal e quase devolveu o almoço dentro do aparelho. Divertido!

A coisa está muito quente na área de games, no piso superior da Bienal. Dezenas de jogadores baixando e trocando arquivos. Muita coisa pirata, ou como falam aqui, Sparrow, em alusão ao pirata interpretado por Johnny Depp no filme Piratas do Caribe.

Os jogos de tiro em primeira pessoa e estratégia rolam o tempo todo.

Nos campeonatos oficiais, Unreal Tournament 3, jogaço de tiro que ainda não foi lançado no Brasil, é disputado quase que a tapa pelos jogadores.

O que mais impressiona é que o pessoal está jogando bastante, mas não vi ninguém passando mal de tanto jogar.

Houve rumores de um rapaz que desmaiou de tanto jogar, mas não foi verdade, como descobri ao falar com o pessoal daqui.