O site A Maior TPM do Mundo, criado pela agência Fischer+Fala! para a linha de absorventes Sym, reúne uma série de joguinhos e atividades para mulheres. O site brinca com a TPM, permitindo espetar agulhas em bonequinhos de vodu, enviar o nome de alguém em um foguete para o espaço, ou até revolucionar no corte de cabelo – tudo virtualmente, é claro.