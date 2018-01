John McAfee cria gadget para bloquear espiões - Link - Estadão

Inventor de anti-vírus planeja dispositivo de US$ 100 capaz de criar redes descentralizadas, longe da interferência governamental

SÃO PAULO – Depois de criar um dos anti-vírus mais conhecidos do mundo, John McAfee agora quer ajudar usuários do mundo todo a se proteger da vigilância governamental na internet.

Para isso, o empresário idealizou um dispositivo capaz de criar redes descentralizadas que se comunicam com smartphones, tablets e computadores, sem poderem ser acessadas por agências de espionagem.

Chamado de “D-Central”, o dispositivo pode soar com uma bugiganga dos filmes de James Bond, mas McAfee planeja fabricá-lo e vendê-lo por cerca de US$ 100.

“Não haverá meio do governo saber onde você está ou quem você é”, diz o empresário em uma entrevista realizada no último sábado, 28, no San Jose McEnery Convention Center, Califórnia.

A princípio, trata-se de um dispositivo que cria uma rede local, com alcance de três quarteirões. Os usuários que estiverem dentro dessa área poderão se comunicar sem interferência.

No momento, McAfee diz que está a seis meses de conseguir lançar um protótipo de sua invenção. O empresário não teme que o D-Central não consiga chegar ao mercado dos EUA: “posso vendê-lo na Inglaterra, no Japão, no Terceiro Mundo, onde for”, explica. Em seu site oficial, o D-Central marca uma contagem regressiva de 174 dias.