Foto: Divulgação

Antes mesmo que começasse a primeira grande palestra internacional do dia, Jon ‘Maddog’ Hall já atraía os olhares na Campus Party. O diretor-executivo da Linux Internacional é um dos gurus do software livre no mundo, e sua aparência de papai noel (lembrada pelo próprio com um “ho-ho-ho” ao pegar o microfone) não esconde a experiência: são 42 anos trabalhando na indústria da computação.

Maddog veio aqui para apresentar o projeto Cauã, que visa aumentar a inclusão digital e criar empreendedores na área de software livre. Quando subiu ao palco, os aplausos, gritinhos e assovios foram ensurdecedores. Ele agradeceu, se apresentou e já disse a que veio.

“Muita gente chega para mim e pergunta: ‘Maddog, como posso fazer dinheiro com software livre?’”. Respondeu explicando que a solução proposta passa por três pilares: educação, inclusão digital e profissionalização de quem trabalha com software livre.

Maddog aposta na criação do que ele chama de “bolhas” de sinal Wi-Fi, que tornem possível o acesso à internet. Isso seria feito através dos próprios colaboradores, que se tornariam emissores de sinal.

O projeto, segundo ele, poderia criar milhões de empregos de alta tecnologia, tornaria os computadores mais simples e eficientes, criaria uma computação mais amiga ao meio ambiente e usaria um financiamento sustentável no setor privado.

O modelo é baseado em “thin clients”, computadores simples e leves, com processadores Atom. Maddog calcula dois “thin clients” por pessoa (uma em casa, e outra no trabalho), e mais 92 milhões de terminais POS. No total, seriam 400 milhões de pontos de acesso à rede no País.

O acesso seria implantado através de um esquema próprio de redes: quem trabalha com software livre seria um empreendedor que implantaria o sistema ao seu redor. Para isso, seria preciso investir em capacitação técnica – que, reiterou Maddog, a maioria dos presentes ali já tinha – e noções de negócios, “como conseguir dinheiro de seus clientes”, trocou em miúdos o guru do Linux.

Segundo Maddog, a média de salário na área é de R$ 4 mil por mês. Iniciantes ganham R$ 2 mil. E o mercado de trabalho é grande – segurança, software, redes, automação, etc. A inclusão geraria uma demanda enorme por profissionais em várias áreas, e o passo inicial para começar é fazer um investimento em uma rede eficiente e um bom equipamento.

Maddog deu mais detalhes da implantação da ideia. Os computadores “thin clients” seriam produzidos por pequenas empresas no Brasil, teriam configurações simples, mas eficientes para acessar a internet e diminuir custos desnecessários – de energia, por exemplo. Custariam cerca de US$ 200.

E como ser um empreendedor? Maddog foi claro: aprenda software livre, entenda a proposta, compre seus materiais e comece a fornecer o serviço aos consumidores. A implementação é totalmente aberta e é de propriedade da comunidade.