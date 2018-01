Joost não é mais para internautas - Link - Estadão

Lançado com alarde em 2007, o Joost, serviço de streaming de séries e filmes, não será mais voltado ao consumidor final. Com a decisão anunciada pela empresa, o serviço passará a ser uma plataforma de vídeos para empresas de mídia, como operadoras e emissoras de TV. Na prática, é o fim de uma empreitada que prometia há dois anos popularizar os vídeos profissionais – não os amadores, como os do YouTube – na rede.

O motivo? Falta de rentabilidade. O Joost, criado pelos mesmos idealizadores do Skype e do Kazaa, está demitindo funcionários e irá trocar de presidente. “Nesses tempos difíceis, economicamente, tem sido um desafio cada vez maior continuar operando como uma plataforma de vídeo online independente, sustentado por propaganda”, afirmou à Reuters o agora ex-diretor-executivo Mike Volpi.

Com parcerias com estúdios como CBS, Viacom e Warner Bros, o Joost não conseguiu emplacar como esperado. Além disso, na mesma época, foi lançado o serviço Hulu.com, uma joint-venture entre News Corp, NBC Universal e Walt Disney e que conseguiu maior audiência que o Joost (hoje é o segundo site de vídeos mais visto nos EUA, depois do YouTube). Nesse cenário, a falta de patrocinadores e de audiência matou o Joost.

O fim do Joost soma-se a outras crises recentes em serviços na internet. O Second Life, tremendamente incensado há cerca de dois anos, fez água e não tem nem mais representação no Brasil. O MySpace, até há pouco tempo a maior rede social do mundo, por conta da crise, começou a fechar escritórios fora dos EUA, incluindo o Brasil, para se reestruturar. Agora, os olhos se voltam para os atuais queridinhos da chamada web 2.0: o Facebook, a atual maior rede social do mundo, e o Twitter, que virou recentemente capa da revista Time, conseguirão se manter só com o crescente número de usuários, mas sem conseguir fazer dinheiro? Estaríamos chegando a uma nova bolha? A ver.