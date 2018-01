Jornal para iPad - Link - Estadão

A News Corp apresentará o aguardado jornal digital do grupo para computadores tablet em 19 de janeiro durante evento com a presença do presidente do conselho da empresa, Rupert Murdoch, e do presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, segundo uma fonte com conhecimento dos planos.

A News Corp, que teve quase 30% de sua receita no primeiro trimestre vinda de publicações, está apostando forte que o lançamento de um jornal para tablets pode ajudar a recuperar o segmento de notícias.

Segundo a companhia, o jornal –chamado de Daily– terá conteúdo jornalístico, artes, cotidiano, esportes e opinião.

Inicialmente, o lançamento do Daily será voltado ao iPad, por meio de pagamento de assinatura, conforme documento apresentado pela News Corp em dezembro.

/ REUTERS