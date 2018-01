Jornal para iPad é adiado - Link - Estadão

A News Corp e a Apple adiaram o lançamento do jornal digital para iPad desenvolvido pelo conglomerado de mídia, publicou o Wall Street Journal, citando fontes próximas do assunto. O jornal faz parte do grupo News Corp.

—-

O jornal para tablet, que será chamado de The Daily, deveria ser apresentado na próxima quarta-feira, 19, mas as empresas decidiram que o serviço de assinatura precisa de mais testes, segundo o jornal. A News Corp confirmou o adiamento do produto, mas não comentou mais o assunto, segundo o jornal.

Representantes da Apple e da News Corp não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.