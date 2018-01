Jornalismo digital em debate - Link - Estadão

Quando o assunto é jornalismo online, eles devem ser ouvidos. Afinal, estão à frente de duas das maiores forças da mídia mundial. E todos os presentes no Itaú Cultural, em São Paulo, nesta terça-feira, 9, trataram de ouvir com atenção o que Susan Grant, vice-presidente do braço digital da CNN, e Aron Pilhofer, editor de notícias interativas do New York Times tinham para dizer, na abertura da quarta edição do MediaOn, evento anual que discute a imprensa em tempos digitais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Pilhofer começou com uma pergunta: “Como as narrativas tradicionais podem se fundir com as novas mídias interativas?” O primeiro passo é aceitar que o mundo — e consequentemente o jornalismo — mudou. Parece óbvio hoje, mas levou tempo para ficar realmente claro. “Lembro que no começo, nós pegávamos todos os dados que tínhamos coletado e jogávamos tudo em cima dos leitores. Agora, aprendemos que temos que fazer um meio do leitor brincar com esses dados”, disse o editor de notícias interativas do New York Times, que tem sob sua batuta uma equipe de 11 desenvolvedores bolando novas formas de produzir reportagens na web.

Comentando sobre o sucesso do site da CNN e de seu aplicativo para iPhone, Susan Grant afirmou que a fórmula é ser “inovador” para atrair, mas sem ser “maluco”, o que espanta. Uma rede que já construiu uma relação de confiança com o eleitor não pode por tudo a perder ao arriscar um layout novo todo dia para sua homepage ou apresentar as notícias de um modo esdrúxulo. Porém, também não podem ficar apenas observando os outros tentarem. “Podemos ser tão inovadores quanto os peixes grandes dessa área (Google, Facebook, Twitter)”, garantiu a executiva.

Tendo em mãos vídeo, áudio, gráficos, animações, ilustrações, fotos e até games, estaria o texto perdendo espaço no jornalismo. “Acabou a história do jovem pensar que gosta de escrever e por isso vai ser jornalista?”, provocou de forma leve Jaime Spitcovsky, mediador do debate. Na mesma hora as cabeças dos executivos fizeram movimento que não, de forma alguma. Susan responde: “O texto não está sumindo. Está tomando outra proporção. Porque no começo, o site era apenas um monte de texto, a transposição do jornal para a web. E agora estamos começando a explorar com profundidade as ferramentas que temos, que são muito mais que apenas texto”. Aron Pilhofer concorda e acrescenta que cada vez mais um questionamento sobre forma deve ocorrer ao apresentar um conteúdo: “Temos sempre que refletir: qual a melhor, a mais impactante maneira de contar uma historia? De qual forma ela vai causar nas pessoas o que queremos causar? E daí usar as ferramentas que temos à disposição”.

O Link continua cobrindo o MediaOn até quinta-feira, 11. Na edição impressa de segunda, uma reportagem completa sobre o evento.

O evento

O MediaOn é um evento anual que promove debates sobre o jornalismo online e novos caminhos para a informação na era digital. É possível acompanhar os painéis de debate que ocorrem até quinta-feira, 11, no site www.mediaon.com.br. Para conferir o evento pessoalmente, é necessário enviar e-mail para itaucultural@comunicacaodirigida.com.br e informar quais debates gostaria de ver. O ingresso é gratuito, mas a reserva só vale até 40 minutos antes do início do evento. A entrada do público é liberada até a lotação do auditório (247 lugares).

Serviço:

Mediaon

Local: Itaú Cultural. Avenida Paulista, nº 149,

Preço: gratuito

Quarta-feira, 10

Painel 1 – 9h30 às 11h: Computadores tablet, e-readers e smartphones: Como inovar e produzir conteúdo no mundo digital.

Mediador: Andre Deak, jornalista multimídia

Debatedor: Alberto Cairo, diretor de infografia e multimídia na revista Época e Pablo Mancini, Jornalista, gerente de Serviços Digitais do Grupo Clarín, Professor do Master de jornalismo Digital da Universidade Mayor do Chile e autor do blog amphibia.com.br

Painel 2 – 11h30 às 13h: Eleições 2010 e a internet – Um balanço dos resultados. Coordenadores de Internet dos principais candidatos à presidência mostram resultados e discutem a primeira eleição brasileira sob o efeito intenso das redes sociais.

Mediador: Heródoto Barbeiro – jornalista da CBN/ TV Cultura de São Paulo

Debatedores: Marcelo Branco, Dilma Roussef (PT); Caio Túlio Costa, Marina Silva (PV) e Soninha, José Serra (PSDB)

Painel 3 – 15h30 às 17h: Anunciantes valorizam conteúdo ou audiência? Gigantes da Mídia, conteúdos amadores, profissionais e redes sociais: quem ganha e quem perde no jogo da publicidade.

Mediador: Paulo Castro, Diretor Geral do Terra Brasil

Debatedores: João Batista Ciaco, diretor de Publicidade e MKT de Relacionamento da Fiat; Carlos Werner, Sansung; Abel Reis, presidente da AgênciaClick e Sérgio Valente, Presidente da DM9

Painel 4 – 17h30 às 19h: Quem pauta quem e quem consome o quê? – mídias sociais x sites de jornalismo: a caça do furo e do leitor

Mediador: Silvia Bassi, IDG Brasil, Publisher

Debatedores: Matthew Eltringham, um dos principais especialistas de mídias sociais da BBC; Julian Gallo, Jornalista argentino especializado em temas tecnológicos e consultor de meios interativos, editor do blog Mira!

Quinta-feira, 11 de novembro

Painel 5 – 9h30 às 11h: O humor e o jornalismo digital

Mediador: Benjamin Back, apresentados do Estádio 97 e blogueiro do Lance

Debatedores: Maurício Ricardo, Charges.com.br ; Antonio Pedro Tabet, Kibe Loco

Painel 6 – 11h30 às 13h: Redações integradas: a convergência em números e qualidade. Executivos de grandes meios de comunicação brasileiros mostram como foi feita a convergência com o mundo digital em suas redações e discutem resultados e o futuro.

Mediador: Leão Serva, diretor de redação, Diário de São Paulo.

Debatedores: Sergio Dávila, editor-executivo, Folha de São Paulo e Ricardo Gandour, Diretor de conteúdo, Grupo Estado.

Painel 7 – 15h30 às 17h: O novo consumidor de informação – Usuários mostram em tempo real como se relacionam no mundo digital. O fenômeno das redes sociais no Brasil e no mundo: que tipo de informação nossos jovens consomem e como eles chegam até ela.

Mediador: Renata Simões – Jornalista, foi repórter do Vídeo Show (Globo) e apresentadora do programa Urbanos (Multishow). Hoje apresenta o programa “Creators Project” na Fashion TV.

Debatedores: Juliana Sawaia (IE) – Gerente de Inteligência de Mercado no IBOPE MÍDIA. Os demais debatedores desta mesa são jovens consumidores da internet: Alyne Spioni Jovita (22 anos, estuda Administração de Empresas na Faculdade Sumaré e trabalja como auxiliar) e Felipe Sant´ana (22 anos, não estuda. É analista de RH).

Painel 8 – 17h30 às 19h: Estrelas de vídeos web: sucesso relâmpago ou os novos comunicadores? Como produzir conteúdo em vídeo na Internet, conquistar audiência e virar um meio de comunicação e um negócio.

Mediador: Marcelo Tas, apresentador do programa CQC

Debatedores: Joe Penna – Mystery Guitar Man – o homem misterioso do violão (vídeo call), paulista de 22 anos, há dez mora nos EUA. Ele largou a faculdade de medicina para se dedicar a fazer vídeos para a internet; PC Siqueira, videologger “Mas Poxa Vida” – MTV e Pablo Peixoto – “Um dia de Fúria”