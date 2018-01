Juiz abandona o caso Megaupload - Link - Estadão

Ele reconheceu sua parcialidade após criticar a política de proteção ao copyright dos EUA em uma conferência

SÃO PAULO – David Harvey, juiz responsável por julgar a extradição de Kim Dotcom, fundador do Megaupload, saiu do caso. Harvey declarou na última sexta-feira que o inimigo é o “governo dos EUA”, que estende sua política de propriedade intelectual e proteção ao copyright para além de suas fronteiras.

Kim Dotcom está sob prisão domiciliar na Austrália. FOTO: Reuters

Kim Dotcom foi preso em janeiro, na Nova Zelândia, em uma megaoperação digna de Hollywood capitaneada pelo FBI. Ele permanece em prisão domiciliar, aguardando a decisão judicial se será ou não extraditado para os EUA.

David Harvey, o responsável neozelandês por julgar o caso, já havia dado decisões favoráveis a Dotcom. Maas foi durante uma conferência que ele deixou clara a sua posição. Ao comentar sobre as possíveis alterações na lei de direitos autorais na Nova Zelândia para se adequar ao que os EUA querem no tratado internacional Trans Pacific Partnership (TPP), ele soltou: “nós encontramos o inimigo e ele é os EUA”.

Seguindo as mudanças que os EUA querem, por exemplo, os cidadãos neozelandeses seriam criminosos se alterassem um DVD de outra região para poderem assisti-lo no país. Harvey se mostrou claramente descontente com a proposta – e, depois, teria reconhecido que a declaração reflete sua parcialidade.

A expectativa é que o julgamento aconteça só em março de 2012.

