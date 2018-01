Juiz diz que matemática não pode ser patenteada - Link - Estadão

Corte nos EUA determinou que algoritmo de programa não pode ser registrado como propriedade de uma empresa

SÃO PAULO – Um juiz federal americano decidiu que um algoritmo não pode ser registrado como patente. A empresa Uniloc processava o serviço de armazenamento de dados Rackspace por vender armazenamento baseado em um “método de processamento de números de ponto flutuante”.

Uma “troll de patentes” (companhia que registra centenas de patentes para depois processar quem as usar), a Uniloc alegava deter a patente desse método, que “traduz” números fracionados (como 1,15, por exemplo) para o computador (que só entende os algarismos 0 e 1).

Para a Rackspace, a patente se baseia numa ideia matemática abstrata e por isso não pode ter dono. O juiz concordou com o argumento e afirmou que “a conversão de números flutuantes tem aplicações em campos diversos como ciências, matemática, comunicações, segurança, gráficos e jogos”. Permitir o registro da patente seria, para o magistrado, “impedir o avanço da ciência”.