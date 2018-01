Juiz multa americano que processou Facebook - Link - Estadão

Ceglia diz ser dono de metade da empresa e terá de pagar US$ 5 mil por não ter entregue as informações de sua conta de e-mail ao juiz

Ceglia abriu o processo contra o Facebook em 2010. FOTO: Bloomberg

BUFFALO – Paul Ceglia, que está processando o Facebook com a alegação de que é dono de metade da empresa, foi multado em US$ 5 mil por um juiz federal por não obedecer completamente a ordem de entregar à corte as informações de sua conta de e-mail.

O americano também terá de pagar algumas das despesas legais de Mark Zuckerberg, CEO do Facebook. Ceglia afirma que um contrato assinado por ele e Zuckerberg em 2003 dava a ele metade da propriedade do Facebook, que já conta com mais de 800 milhões de usuários e está avaliando em US$ 50 milhões.

O juiz decretou as sanções no final da terça-feira, 10, culpando Ceglia por pedir que seus advogados não cumprissem totalmente as ordens por ele emitidas. As sanções são um revés para a reivindicação de Ceglia na Corte Distrital dos Estados Unidos.

A empresa de Palo Alto afirma que o contrato apresentado por Ceglia é uma fraude.

Os advogados do americano afirmam que seu cliente irá pagar pelas penalidades aplicadas.

/ AP