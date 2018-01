Juíza quer acordo prévio entre Apple e Samsung - Link - Estadão

‘É tempo para paz’, diz a juíza responsável pelo julgamento que decide sobre a suposta violação de patentes

SAN JOSE – Uma juíza dos Estados Unidos pediu aos presidentes-executivos da Apple e da Samsung para falarem entre si pelo menos uma vez por telefone antes que um júri comece a deliberar na próxima semana sobre a disputa de patentes entre as duas companhias.

Smartphones da Samsung e da Apple, lado a lado. FOTO: Jo Yong Hak/Reuters

“É tempo para paz”, disse a juíza Lucy Koh nesta quarta-feira, 15, em uma corte federal de San Jose, Califórnia, perto da sede da Apple. As duas companhias respondem por mais da metade das vendas mundiais de telefones celulares.

A Apple acusa a Samsung de copiar o design e alguns recursos do tablet iPad e do celular iPhone e exige, além de indenização, a proibição das vendas dos produtos da rival. A companhia sul-coreana, que tenta se expandir nos Estados Unidos, acusa a concorrente de infringir várias de suas patentes, inclusive algumas sobre tecnologia de comunicação sem fio.

O julgamento nos Estados Unidos entrou na terceira semana. Antes de o júri entrar no tribunal nesta quarta-feira, Koh disse aos advogados das companhias que eles tinham conseguido ressaltar a importância dos respectivos direitos de propriedade intelectual das empresas.

Altos executivos das duas empresas participaram de uma mediação com um magistrado dos Estados Unidos antes do julgamento, mas a juíza pediu que tentem acordo novamente.

“Vejo riscos para os dois lados”, afirmou a juíza.

/REUTERS