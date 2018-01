Jumo: Um Facebook para ONGs - Link - Estadão

Um dos fundadores do Facebook e também responsável pela campanha online de Barack Obama, Chris Hughes lançou um novo projeto de rede social, a Jumo, uma plataforma que quer servir de ponte entre os usuários e ONGs do mundo todo. O portal estava em desenvolvimento desde o seu lançamento, em fevereiro, e foi liberado em beta nesta terça-feira (30), mas passou a maior parte do dia fora do ar por causa de problemas técnicos.

A ideia é similar à do Causes.com, site criado em maio de 2007 pelo ex-presidente do Facebook Sean Parker e por Joe Green, amigo de Mark Zuckerberg em Harvard.

Quem quiser entrar no Jumo (usando uma conta do Facebook, obrigatoriamente) encontrará por lá mais de 3.500 organizações não-governamentais ligadas às mais diversas causas, do câncer de mama ao aquecimento global.

Assim como a maior rede social do mundo, o novo site permite que os usuários elejam os temas dos quais mais gostam e acompanhem notícias e informações ligadas a eles. Da mesma forma, ele facilita as doações para os projetos sociais.

