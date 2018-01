Juntando forças - Link - Estadão

A Panasonic e outras três fabricantes de celulares do Japão fecharam um acordo para desenvolverem em conjunto um sistema de software comum para cortar custos e impulsionar sua força competitiva ante concorrentes maiores.

O grupo, que inclui Sharp, Fujitsu e NEC afirmou que o software será usado primeiro em aparelhos para a operadora japonesa NTT DoCoMo, podendo ser eventualmente vendido no exterior.

A fabricante de chips Renesas Electronics também participará da parceria, informaram as empresas em comunicado.

As fabricantes de eletrônicos japonesas dominam o mercado doméstico de celulares, mas nunca tiveram grande sucesso fora do país, onde concorrem com rivais maiores e mais eficientes como Nokia e Samsung.

Muito do tempo e recursos das empresas é investido na demanda constante do mercado japonês –um dos mais avançados do mundo– por aparelhos cada vez mais novos e mais avançados. Isso é um dos principais fatores pressionando os lucros e prejudicando a adoção de uma estratégia que permitiria um crescimento do exterior.

“Essa aliança deve ajudar as fabricantes japonesas a absorver melhor os custos de desenvolvimento. Creio que isso será uma medida bem sucedida em relação ao mercado doméstico”, disse o Kideaki Yokota, analista da indústria de telecomunicações da MM Research Institute.

“Mas, para fazer isso dar certo no exterior, elas precisariam da participação de uma grande fabricante do exterior na aliança”.

O grupo afirmou que desenvolverá uma nova plataforma de aplicativos compatível com os sistemas operacionais Symbian e Linux, o que permitiria o melhor processamento de vídeos, gráficos em 3D e outros conteúdos multimídia.