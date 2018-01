Justiça americana suspende proibição de venda do Microsoft Word - Link - Estadão

Justiça americana suspende proibição de venda do Microsoft Word

Um juiz do Texas decidiu em agosto que o software mais popular de processamento de textos do mundo, o Microsoft Word, infringia a patente da empresa canadense i4i. A empresa de Bill Gates foi multada em 240 milhões de dólares e obrigada a suspender as vendas do produto em até 60 dias. No entanto, a Microsoft recorreu à Corte de apelações de Washington, e conseguiu suspender o bloqueio até a data do novo julgamento, em 23 de setembro.

