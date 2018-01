Justiça canadense aciona Google por truste - Link - Estadão

Ação por práticas anticompetitivas repete atitudes dos sistemas judiciários europeu e norte-americano

TORONTO – A agência antitruste canadense entrou com uma ação contra o Google, alegando que a companhia está abusando de sua posição de liderança no mercado de buscas online, unindo-se às autoridades antitruste europeias e norte-americanas nas críticas às práticas da gigante da Internet.

O órgão regulador, em uma ação datada de 11 de dezembro, requer que o Google forneça informações sobre suas práticas de negócios, incluindo contratos.

Um porta-voz do órgão antitruste canadense disse que a decisão de entrar com a ação foi baseada no fato de que o Google tem, ou deveria ter, informação relevante para oferecer às investigações do órgão sobre as práticas da companhia.

O Google não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

O escopo das investigações canadenses é semelhante ao daquelas sendo conduzidas nos Estados Unidos, União Europeia e no Brasil por práticas anticompetitivas.

O órgão alega ter razões para acreditar que o Google, desde 2005, manteve práticas anticompetitivas. Isso incluiria assinar acordos de exclusividade com desenvolvedores de sistemas de operadoras de celular e privilegiar seus próprios serviços, como o Google News, em detrimento de conteúdo de competidores.

/ REUTERS