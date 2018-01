Justiça dos EUA fecha mercado negro online AlphaBay - Link - Estadão

Jeff Sessions, procurador-geral do Departamento de Justiça dos EUA, durante anúncio do fechamento do site AlphaBay

O Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira, 20, que fechou o site AlphaBay, considerado o maior mercado negro online. O site foi fechado em junho, depois que autoridades prenderam um homem canadense, que vivia na Tailândia, e gerenciava o site. O AlphaBay foi o sucessor do primeiro e maior mercado negro online, o Silk Road, que foi fechado pelas autoridades em outubro de 2013.

O AlphaBay se tornou uma comunidade de compra e venda com mais de 200 mil compradores e 40 mil vendedores, atingindo um tamanho 10 vezes maior que o do Silk Road, segundo informações do DoJ. O site virou algo de investigações depois que uma série de vendedores passaram a comercializar opioides sintéticos, como Fentanyl.

Reuters Aviso exibido no site AlphaBay, maior mercado negro online, após fechamento pelas autoridades

As autoridades afirmam que 122 vendedores anunciaram o Fentanyl no site. A venda dessas drogas no AlphaBay foi alvo de uma reportagem de capa do jornal norte-americano The New York Times em junho. O AlphaBay chegou a sair do ar no início de julho, o que levantou rumores de que o site estaria sob investigação.

"Esse é uma das mais importantes investigações criminais do ano, não tenho dúvidas", disse o procurador-geral, Jeff Sessions, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. "A maior parte da atividade estava ligada à venda de drogas ilegais, impulsionando a epidemia nacional de uso dessas substâncias."

O homem que é apontado como o fundador e líder do site, Alexandre Cazes, foi preso em sua casa em Bangkok em 5 de julho. Nascido no Canadá, Cazes estava com o notebook ligado e conectado ao AlphaBay no momento da prisão, o que permitiu que as autoridades acessassem servidores e registros financeiros do site. Logo após a prisão, Cazes cometeu suicídio. Ele tinha 25 anos.

O acesso ao AlphaBay foi encerrado assim que Cazes foi preso, mas as autoridades não informaram que a ação foi fruto da investigação. Com isso, alguns administradores do site estavam trabalhando para restaurar cópias do site.

Cazes começou a trabalhar no AlphaBay na metade de 2013, antes do Silk Road ser desligado. O site começou a operar em dezembro do mesmo ano. Ele tinha a ajuda de 10 pessoas, que atuavam como administradores do site e resolviam disputas entre compradores e vendedores. O fechamento do site foi realizado por autoridades de seis países, em conjunto com a Europol.

Além do AlphaBay, outro site que atuava como mercado negro foi retirado do ar pelas autoridades holandesas. O nome do site era Hansa Market e ele havia sido aberto no início dessa semana. O site havia anunciado que iria banir a venda de Fentanyl.

As autoridades apreenderam diversos bens do fundador do AlphaBay, como imóveis em Antígua, uma ilha do Caribe, além de Cyprus, na região do Mar Mediterrâneo, e na Tailândia. No total, foram apreendidos 10 veículos, entre eles um Lamborghini e um Porsche. Além disso, ele detinha US$ 18 milhões em ativos financeiros. Parte do dinheiro foi encontrado em moedas virtuais, como Bitcoin, Ether e Monero. Ele também tinha diversas contas bancárias em diferentes países.

O AlphaBay só estava acessível aos usuários da Dark Web, que precisam usar navegadores especiais que mascaram a localização e a identificação do usuário e dos servidores que ele está acessando. As autoridades afirmaram que só chegaram à identidade de Cazes, pois ele usou seu e-mail pessoal em algumas das mensagens antes do lançamento do site.

O AlphaBay é mais um na grande lista de mercados negros da Dark Web e que foram retirados do ar pela Justiça. Antes de sair do ar, o AlphaBay enfrentava uma série de concorrentes, dentre eles o Dram Market, que possui mais de 57 mil ofertas de drogas e 4 mil anúncios de opioides.