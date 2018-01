Justin Bieber em 3D - Link - Estadão

Justin Bieber fará sua estreia no cinema em tempo para o próximo Dia dos Namorados nos EUA. A Paramount Pictures confirmou na terça-feira que vai lançar em 11 de fevereiro um filme em 3D contando a história da vida do ídolo teen canadense.

O filme, ainda sem título, vai incluir imagens da turnê atual de Bieber. Davis Guggenheim, que recebeu um Oscar por dirigir Al Gore em “Uma Verdade Inconveniente”, está em negociações para rodar o filme.

Em seu perfil no Twitter, na segunda-feira, Bieber descreveu o projeto recém-aprovado como “notícia incrível”. “No próximo Dia dos Namorados estaremos chegando com um grande filme em 3D, com um diretor premiado com o Oscar, e também filmando a turnê no Madison Square Garden em NY!”, disse Bieber.

A notícia saiu após o anúncio, feito na segunda-feira, de que Bieber vai lançar sua autobiografia em outubro, intitulada “Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story”.

