Juventude internauta - Link - Estadão

A ComScore divulvou nesta quarta, 30, um relatório que dá conta de que 12% dos usuários de internet no Brasil em maio foram jovens de 6 a 14 anos. De acordo com a pesquisa, eles passam a maior parte do tempo consumindo entretenimento, em redes sociais e em programas de mensagens instantâneas.

Em maio, o Brasil teve 40,7 milhões de usuários únicos da rede, com mais de seis anos, acessando a web de casa ou do trabalho. A população online total do País — somando os números de acesso em lan houses, escolas e universidades — passa os 73 milhões. Enquanto as crianças de 6 a 14 são 12% do total, as pessoas de 15 a 34 anos compõem 56,1% do total de usuários da internet.

As crianças e jovens que usaram a internet no Brasil em maio consumiram só 2% do total de páginas acessadas no mês, o que indica um uso mais leve da rede por esse grupo.

A pesquisa também revelou que o uso da rede no País se concentra no Sudeste. A região foi responsável por 67% dos usuários no mês de maio.