Kanye West no VMA já virou meme na internet - Link - Estadão

Kanye West foi, é claro, massacrado por público e crítica. A própria Beyónce, que exibiu uma expressão envergonhada durante o vexame do rapper, se redimiu convidando Swift para subir ao palco quando recebeu, mais tarde, o prêmio de melhor vídeo do ano. Mesmo já tendo pedido desculpas no programa de entrevistas de Jay Leno, a lenda diz que nem o presidente Barack Obama perdoou o rapper. Em uma entrevista em “off” para a rede CNBC, Obama teria chamado Kanye de “idiota”. A denúncia teria vindo de uma twittada, já apagada, do jornalista Terry Moran, da CNBC (mas que ainda pode ser visualizada na busca do Twitter):

É claro que episódio todo já virou piada na internet. Ontem, quando a morte do ator Patrick Swayze foi anunciada, não faltaram twittadas de suspostas frases de Kanye West dizendo a Swayze que a morte de Michael Jackson tinha sido melhor. Hoje, a novidade é um Tumblr, o Imma let you finish. O blog produz imagens com paródias do fatídico discurso anti-Taylor Swift de Kanye no VMA. Tome cuidado antes de clicar, porque algumas montagens no blog são consideradas NSFW (not safe for work), ou seja, não são seguras para serem visualizadas no ambiente de trabalho.