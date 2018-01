'Kelso' na Rússia - Link - Estadão

O ator Ashton Kutcher, o Kelso da série That 70s Show, em uma visita a Moscou que fez junto com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e executivos de empresas de tecnologia, encorajou os cidadãos russos a trocarem ideias por meio das redes sociais.

Foto: Reuters

Kutcher, que tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Twitter, disse: “Mais importante que qualquer coisa que eu escreva em meu perfil é o que vocês escrevem em seus blogs”.

“Esse é o poder das mídias sócias: nelas, mesmo sem ser celebridade ou ter um cargo importante, você pode espalhar suas ideias, formar comunidades”, afirmou o ator.

Kutcher se juntou aos oficiais do Departamento de Estado e executivos de empresas norte-americanas de tecnologia, incluindo o eBay e a Cisco. A delegação está se reunindo com membros do governo russo, professores e estudantes de universidades e empresas privadas para ver como a Rússia e os Estados Unidos podem trabalhar juntos em questões tecnológicas. Este intercâmbio faz parte do projeto que está tentando melhorar as relações entre as duas nações.

Twitter

O Twitter foi citado como uma fonte de informação no Irã e na Moldávia, onde protestos contra os governos puderam ser relatados pelo microblogging. Mas um dos fundadores e presidentes do site, Jack Dorsey, mostra-se cético quanto ao poder da teconologia de fomentar movimentos democráticos.

“Eu acho que a tecnologia será sempre neutra. Para mim, a quesão realmente importante é como a Rússia irá adaptar as tecnologias, como irá usá-las, não como país, mas sim os seus cidadãos, e isso ainda não está claro”, disse Dorsey.

Dados de 2009 mostram que a Rússia possui 7,4 milhões de blogs, meio milhão de comunidades online segundo a consultoria russa Yandex.

Com os canais de televisão sob forte influência estatal, a internet se tornou uma poderiosa ferramenta para a oposição ao governo russo. Mas o especialista russo em mídias sociais, Nick Wilsdon, da E3internet, afirma que sites como o Twitter pode ser usado pelas autoridades e não apenas para movimentos de protestos.

“O Twitter seria uma ferramenta melhor para a democracia se as pessoas passassem a seguir os candidatos eleitos ao invés de estrelas de cinema”, disse Wilsdon.