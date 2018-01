Kickstarter lança app para iOS - Link - Estadão

Site de financiamento coletivo lançado em 2009 ganha seu primeiro aplicativo móvel oficial

SÃO PAULO – O site de financiamento coletivo Kickstarter lançou nesta quinta-feira, 14, seu primeiro aplicativo oficial para iPhone. Disponível para download gratuito o app é direcionado para quem quer criar e seguir os projetos lançados no site.

—-

No anúncio oficial, postado no blog da empresa, a empresa afirmou que o app quer ser uma experiência completamente nova para os usuários, investindo em um design diferente do site.

O foco do aplicativo é facilitar o encontro de novos projetos (um dos recursos novos é encontrar projetos próximos de você através de geolocalização), manter o usuário atualizado sobre os projetos que apoia e dar ferramentas para os criadores conseguirem fazer atualizações em seus projetos de um jeito mais prático.

O app do Kickstarter sai somente para iPhone, sem previsão para outras plataformas. Para o Android existe o aplicativo não-oficial Kickstarter Mobile.

Através do Kickstarter já foram financiados cerca de 70 mil projetos, somando mais de US$ 340 milhões. Cerca de 40% dos projetos iniciados conseguem alcançar a meta. Para lançar um projeto no Kickstarter é necessário um endereço válido nos EUA ou no Reino Unido.