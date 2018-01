Kim Dotcom diz ser dono de patente de segurança - Link - Estadão

Fundador do Mega e do Megaupload diz que sistema de autenticação em duas etapas usado pelo Twitter foi criado por ele

SÃO PAULO – Depois de o Twitter anunciar na quarta-feira, 22, a adoção de um sistema de autenticação em duas etapas para aumentar a segurança dos usuários no site, o criador do Megaupload, Kim Dotcom, usou sua conta no próprio Twitter para dizer que esse mecanismo de autenticação foi criado por ele.

Para provar o fato, colocou o pedido de patente, feito em 1998 e publicado dois anos depois, na internet. O pedido está em nome de Kim Schmitz, nome usado por ele até 2005, quando passou a se chamar Kim Dotcom.

O sistema de autenticação em duas etapas já é usado por diversos sites, entre os quais o Google e o Facebook. Dotcom diz que nunca recebeu nenhum centavo dessas empresas e foi irônico ao falar sobre o Twitter. “O Twitter lançou a autenticação em duas etapas. Usando minha invenção. E eles não vão nem mesmo verificar minha conta!?”

Dotcom diz não ter a intenção de processar essas empresas. Em vez disso, sugere que todas continuem usando o sistema gratuitamente e, em troca, ajudem a financiar os custos dos seus processos judiciais – algo em torno de US$ 50 milhões, segundo ele.

“Google, Twitter, Facebook, eu peço a ajuda de vocês. Nós estamos todos no mesmo barco. Usem minha patente de graça. Mas, por favor, me ajudem a financiar minha defesa”, postou.

Dotcom afirmou também que em breve a autenticação em duas etapas estará disponível no Mega.

