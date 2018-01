Kim Dotcom manda recado para Obama - Link - Estadão

Videoclipe publicado pelo fundador do Megaupload pede atitude de Obama contra a repressão online

SÃO PAULO – O fundador do Megaupload, Kim Dotcom, publicou um videoclipe nesta sexta-feira, 20, com uma música em que faz campanha contra o processo contra ele de violação de direitos autorais. Na música de quatro minutos, ele manda um recado para o presidente dos EUA, Barack Obama. Dotcom está em liberdade condicional na Nova Zelândia depois de ser preso em uma megaoperação no início do ano e aguarda o processo de extradição para os Estados Unidos, que deve ser julgado em março de 2013.

Site de Kim Dotcom (kim.com) associa a defesa do Megaupload aos movimentos pela liberdade da internet. FOTO: REPRODUÇÃO

—-

O vídeo foi publicado em seu site oficial, que também promove a campanha contra a indústria do entretetenimento e faz menções diretas ao presidente dos Estados Unidos. O milionário e fundador do site de compartilhamento de arquivos anunciou o clipe com uma mensagem no Twitter à Obama.

Dotcom abre o vídeo dizendo frases de efeito. ”A guerra pela internet começou. Hollywood está no controle da política. O governo está matando a inovação. Não os deixem sair ilesos dessa.”

O restante da música segue a mesma linha, repetindo frases como: “Temos que nos opor. Não vote naqueles que querem nos levar de volta ao passado. Temos que expor as pessoas que escolheram transformar a inovação em crime”. ”Começa com você e eu. Vamos fazer história. Vamos nos unir. Ou eles farão o que quiserem”, canta Dotcom.

O refrão pede ao presidente Barack Obama que tome atitudes contra as medidas autoritárias. ”E a liberdade de expressão, sr. Presidente? O que aconteceu com a ‘mudança’, sr. Presidente? Você está pleiteando a quinta (emenda — artigo da Constituição americana que define as proteções contra o abuso de autoridade), sr. Presidente? Você vai corrigir isso, sr. Presidente?”

Por fim, Dotcom volta a fazer um discurso afirmando: “Continuem a compartilhar a música. Se você não pode, twitte. Se não pode twittar, ‘curta’. Mas, acima de tudo, continue compartilhando.”

Uma mensagem no final do videoclipe associa o fechamento do Megaupload ao movimento que derrubou propostas de leis Sopa e Pipa, que tentavam barrar a pirataria online nos EUA mas adotavam medidas autoritárias, e à campanha contra o Acordo Comercial Antifalsificação (Acta), barrado pelo Parlamento Europeu recentemente. ”A liberdade da internet está sob ataque”, diz a mensagem do vídeo.

—-

