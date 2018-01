Kim Dotcom prepara e-mail criptografado - Link - Estadão

SÃO PAULO – O criador do site de compartilhamento de arquivos Megaupload e atual dono do Mega, Kim Dotcom, anunciou em sua conta no Twitter que pretende lançar em 2014 um serviço de e-mail antiespionagem como alternativa ao Silent Mail e ao Lavabit – serviço que supostamente teria sido usado por Edward Snowden –, que foram fechados recentemente e tinham foco na privacidade.

O novo serviço de e-mail planejado por Dotcom será criptografado para impedir ações de programas de espionagem do governo norte-americano, como o Prism.

“O serviço de e-mail criptografado da Mega e fora do alcança da NSA (sigla em inglês para Agência de Segurança Nacional) vai mudar para sempre a maneira que as pessoas usam o e-mail. Vocês vão ver. Chega em 2014″, disse Dotcom no Twitter.

O plano de Dotcom pode ser afetado por um detalhe: o dono do Mega revelou recentemente que considera a possibilidade de retirar seus servidores da Nova Zelândia, onde o Mega é armazenado atualmente, já que uma nova legislação de acesso à informação está sendo analisada no país. Segundo ele, se aprovada, pode tornar a Nova Zelândia sujeita ao mesmo tipo de vigilância que os Estados Unidos.

