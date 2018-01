Kin; celular da Microsoft; vira passado - Link - Estadão

Um mês e meio depois do lançamento dos celulares Kin One e Kin Two da Microsoft nos EUA, a empresa decidiu acabar com o projeto anunciado enm abril e incorporar a equipe de desenvolvimento dos aparelhos ao grupo de trabalho do Windows Phone 7 — a próxima plataforma da Microsoft para smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa, que tenta recuperar o mercado de celulares, afirmou em comunicado que os modelos do Kin não serão mais lançados na Europa. “Decidimos focar exclusivamente no Windows Phone 7 e não vamos vender o Kin na Europa neste outono como planejado”, afirma o comunicado. “Além disso, vamos integrar nossa equipe do Kin com a do Windows Phone 7, trazendo as boas ideais e tecnologias do Kin nos futuros lançamentos de celulares com Windows Phone. Vamos continuar a trabalhar com a operadora Verizon nos Estados Unidos para vender os telefone Kin disponíveis.”

A Verizon, que vende os modelos do Kin nos EUA, anunciou um corte drástico no preço do Kin. O preço cobrado pelo modelo básico, o Kin One, baixou de US$ 50 para US$ 30. Já o Kin Two passou de US$ 100 para US$ 50. O site Business Insider especula que a Microsoft teria vendido apenas 500 unidades dos celulares desde o lançamento. Ao site MarketWatch, um executivo da empresa se recusou a confirmar ou negar a informação.

(Via Engadget)