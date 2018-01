Kindle chega ao Mac - Link - Estadão

Já está disponível para download na Amazon a versão para Mac do software do Kindle. Com o programa, usuários do e-reader podem sincronizar suas bibliotecas entre o gadget e um computador ou iPhone. Mesmo os leitores que não possuem o Kindle já podem comprar os livros digitalizados do acervo do site através do aplicativo.

O Kindle é compatível com as versões 10.5 (Leopard) e 10.6 (Snow Leopard) do Mac OS X, e tem acesso a quase meio milhão de livros. Revistas e jornais ainda não são suportadas nesta versão do programa.