Kindle DX chega ao Brasil - Link - Estadão

As duas versões do Kindle. O DX é o da direita (Reuters)

O aparelho tem uma tela de 9,7″ (a versão do Kindle que chegou ao Brasil há pouco mais de três meses tem 6″). O formato é próprio para leitura de jornais e livros maiores.

O Kindle DX também tem uma capacidade maior de armazenamento: 4GB, ou 3.500 livros, contra 1.500 do outro modelo.

A espessura, porém, é a mesma: 0,97 cm. A conectividade, via 3G (Whispernet, a rede da Amazon) e Wi-Fi, também.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/M1jg0yR8l_U" width="380" height="270" wmode="transparent" /]

O Kindle DX custará no mercado internacional US$ 489, contra US$ 279 do modelo comum. Por aqui, dá para esperar um preço ainda maior. Por causa dos impostos, o Kindle com tela 6″ custa no Brasil cerca de R$ 1000 – se a diferença de preço se mantiver, o novo gadget será bem caro para o mercado nacional.

