Kindle DX ganha nova versão internacional - Link - Estadão

A Amazon anunciou o lançamento de um novo modelo internacional do leitor eletrônico Kindle DX, com preço reduzido, em um movimento para combater a ameaça do iPad, da Apple.

O novo Kindle DX (Kindle DX International 2, como é chamado) será comercializado a US$379 (mais impostos e custos de importação), ante US$489 da versão anterior, e contará com conexão 3G sem fio ilimitada, sem a necessidade de contas mensais ou contratos anuais, segundo a companhia.

Em comunicado, a Amazon disse que as entregas do novo modelo começarão em 7 de julho.

O desconto ocorre poucos dias depois que a empresa anunciou um corte no preço do outro modelo do Kindle com tela de 6 polegadas, que agora é oferecido a US$ 189, bem menos do que os US$ 259 que custava anteriormente.

O corte no preço do Kindle acompanha a evolução da concorrência do mercado de aparelhos para ler livros digitais. A maior livraria do mundo, a Barnes & Noble, reduziu o preço do seu aparelho Nook de US$ 259 para US$ 199 no mês passado, que também tem conexão Wi-Fi e 3G.

O iPad, da Apple, lançado em abril, também pode ser utilizado como um leitor eletrônico. Nos dois primeiros meses de comercialização, foram vendidas mais de 2 milhões de unidades do computador portátil, levando a livraria virtual da companhia a conquistar participação de mercado rapidamente, o que pressionou rivais como o Kindle e o Nook, da Barnes & Noble’s.

O Kindle DX foi lançado em maio de 2009, cerca de 1 ano e meio após o lançamento da primeira versão do Kindle e dois meses após o anúncio do Kindle 2. O modelo DX tem tela maior, de 9,7 polegadas (contra 6 polegadas dos modelos Kindle 1 e 2). Além disso, também tem mais espaço para armazenar arquivos (4GB) e sensor de movimento (acelerômetro), que rotaciona a tela de acordo com a posição do aparelho (horizontal ou vertical).

Em janeiro de 2010, a Amazon passou a comercializar o Kindle 2 fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Também no exterior (mais de 100 países), não há cobrança para navegar, comprar e baixar livros pela rede 3G via operadora de celular.

