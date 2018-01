Kindle fica mais barato em troca de anúncios - Link - Estadão

A Amazon reduziu o preço do Kindle, seu leitor de livros digitais, mas a mudança vem com um compromisso em troca: anúncios na tela.

A loja online anunciou nesta segunda-feira, 11, que o novo modelo do Kindle — batizado de Kindle with Special Offers (Kindle com ofertas especiais) — custará US$ 114, uma diferença de US$ 25 para o menor preço do Kindle atualmente, e deve incluir anúncios na parte inferior da página inicial e na proteção de tela do aparelho. A Amazon vai começar a vender o novo Kindle em 3 de maio, que também estará disponível nas lojas Target e Best Buy nos Estados Unidos a partir da mesma data.

Anúncios serão exibidos na página inicial e nas imagens de proteção de tela, como na foto abaixo. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Amazon tem reduzido constantemente o preço do Kindle desde o lançamento da primeira versão, que custava US$ 399 em 2007, mas esta é a primeira vez que a redução vem acompanhada de anúncios no aparelho.

O diretor responsável pelo Kindle, Jay Marine, disse em um entrevista na terça-feira que o lançamento de um Kindle mais barato e com anúncios é a forma encontrada pela Amazon para levar o aparelho a mais pessoas. Mas também mostra uma posição mais agressiva da empresa para combater outros e-readers e tablets, como iPad.

Alguns consumidores podem rejeitar a idea de ter anúncios nos equipamentos para a leitura de livros, mas Marine acredita que o desconto no preço do aparelho é atraente.

“Acreditamos que os consumidores vão adorar”, disse ele. Entre os anunciantes da proteção de tela estão a marca de carros Buick, da General Motors, a marca de cosméticos Olay, da Procter & Gamble, a operadora de cartão de crédito Visa e o banco JP Morgan.

Com exceção dos anúncios, o Kindle é idêntico aos aparelhos atuais que usam Wi-Fi para fazer o download dos livros (há modelos mais caros que usam redes 3G de celular). Ele tem uma tela preto e branca feita de papel eletrônico de seis polegadas (15 centímetros) na diagonal, uma bateria com duranção de três semanas com Wi-Fi ligado, e espaço para armazenar até 3.500 livros.

Em uma demonstração do aparelho, a proteção de tela oferecia um vale-presente de US$ 20 da Amazon por US$ 10. Se o usuário estiver interessado na oferta, pode clicar sobre ela para receber mais detalhes por e-mail. Um anúncio muito menor é mostrado na parte inferior da página inicial do Kindle — a mesma em que o usuário vê a lista de livros armazenados no aparelho — é mesmo intrusiva, mas claramente mostrada como um anúncio. As ofertas mudam com frequência, disse Marine, e não haverá anúncios dentro dos livros.

“É importante não interferir na leitura”, disse ele.

Usuários poderão entrar nas suas contas da Amazon e ajustar as configurações sobre os tipos de proteção de tela que querem ver no aparelho.

A Amazon nunca divulgou quantas unidades do Kindle já foram vendidas.

/ Rachel Metz (Associated Press)