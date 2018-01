Kindle Fire bombou na 'Black Friday' - Link - Estadão

Nova versão do tablet foi produto que mais vendeu no dia especial de ofertas

A Amazon.com disse nesta segunda, 28, ter apurado uma nova onda de vendas de seus aparelhos Kindle, impulsionada pelo novo tablet Kindle Fire, no tradicional dia de compras “Black Friday”, após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Consumidores compraram quatro vezes mais Kindles na “Black Friday” do que no mesmo dia do ano passado, quando a empresa vendia apenas leitores eletrônicos, afirmou a maior varejista de Internet.

O Fire, de US$ 199 (R$ 376,85), foi o produto com melhores vendas da Amazon.com na “Black Friday” e têm sido seu produto mais vendido nas oito semanas desde o seu lançamento, acrescentou a empresa.

“Vemos muitos clientes comprando vários Kindles -um para eles mesmos e outros para dar de presente- e esperamos que essa tendência continue na ‘Cyber Monday’ (data comemorativa de descontos na Internet) e durante a temporada de compras de fim de ano”, disse Dave Limp, vice-presidente do Amazon Kindle.

Às 16h33 (no horário de Brasília), a ação da Amazon tinha valorização de 6,3%, enquanto o Nasdaq avançava 3,5%.

O novo Kindle Fire é um elemento fundamental do esforço da Amazon para vender mais produtos digitais como leitores eletrônicos, aplicativos, videogames, músicas e filmes. A companhia está comercializando o tablet em mais de 16 mil lojas.

