Kindle Fire: números indicam sucesso - Link - Estadão

SÃO PAULO – Números publicitários parecem confirmar os bons resultados divulgados pela Amazon a respeito das vendas de seu novo tablet Kindle Fire.

A Millenial Media, empresa especializada em propaganda para dispositivos móveis, reportou que impressões publicitárias registradas no Kindle Fire têm crescido a uma taxa diária de 19% desde o lançamento do produto, em meados de novembro. As impressões, uma medida de audiência usada pelo mercado publicitário, já estariam na casa das centenas de milhões.

Com isso, o Kindle Fire pode ser considerado um produto-líder no mercado. A Millenial observa que o seu crescimento de impressões é maior que o do primeiro iPad. Para a empresa, o Kindle é um produto desejável a um preço acessível. Ele não deve substituir o iPad, mas ser a segunda opção no setor.

Segundo a consultoria americana IHS, a Amazon deve vender 3,9 milhões de Kindle Fires até o fim do ano. A Amazon anunciou em meados de dezembro que tinha vendido um milhão de KFs em uma semana.

No seu informe sobre o mercado americano MobileMix, a Millenial Media, informa que os smartphones são responsáveis por 70% das impressões em aparelhos conectados, à frente dos celulares normais (14%) e conectados diversos como TVs e tablets (16%).