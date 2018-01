Kindle Fire tem 22% do mercado e está esgotado - Link - Estadão

Empresa não informou quando o produto volta ao mercado; novos dispositivos de tablet podem chegar na próxima semana

A Amazon disse nesta quinta-feira, 30, que seu tablet Kindle Fire detém 22% das vendas de tablets nos Estados Unidos e que o dispositivo está esgotado.

O tablet chegou às lojas em novembro do ano passado a um custo menor que o líder do mercado iPad, da Apple. A Amazon vai realizar um evento para a imprensa na próxima semana em Santa Mônica, Califórnia, alimentando as especulações de que irá lançar novos dispositivos de tablet.

Desde o lançamento do Kindle Fire, o Google desenvolveu o Nexus 7, um tablet de sete polegadas que obteve bons resultados de vendas. O Nook Tablet, da Barnes & Noble lançado no último outono, também é popular no mercado.

A Amazon disse que o tablet está esgotado, mas o comunicado não informou quando o produto volta ao mercado e nem quantos dispositivos foram vendidos pela companhia.

/REUTERS

