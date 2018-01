Kindle ganha nova versão para web - Link - Estadão

Na segunda-feira, o Google lançou o Editions, o seu serviço de venda de e-books para aparelhos Android, iPhone, iPad e até PC — mas sem suporte para o Kindle, um de seus principais concorrentes no novo mercado. Apenas um dia depois, a Amazon deu o troco.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A fabricante de um dos primeiros e mais populares e-readers lançou nesta terça-feira, 7, o novo aplicativo do Kindle para web, que agora permite a leitura de livros inteiros no computador, mais ou menos no mesmo molde da loja de livros digitais do Google. Anteriormente, era possível apenas ler alguns capítulos dos e-books no serviço para PC.

Livrarias, autores, blogs e sites poderão oferecer obras disponíveis para o Kindle em suas próprias páginas, permitir que os leitores comecem a ler as obras instantaneamente e ainda ganhar um taxa da Amazon por vendas de e-books feitas em seus sites. A Amazon promete ao sites que querem entrar no sistema: instalar Kindle for the Web leva segundos. E para os leitores, a notícia boa é que não é necessário fazer nenhum tipo de download ou instalar qualquer aplicativo. Basta abrir o site e ler.

Russ Grandinett , vice-presidente de conteúdo do Kindle definiu em comunicado esse novo passo: “Qualquer um com acessar a um navegador poderá sentir a experiência de leitura de um e-book feito para o Kindle. Você pode ler os e-books comprando o Kindle por US$ 139, que vem com a tinta eletrônica, ou ler esses livros no iPod Touch, iPad, iPhone, Mas, PCs, BlackBerrys e smartphones Android. Essa leitura em qualquer aparelho, contanto que ele tenha um navegador. Sua biblioteca pessoal, a marcação da última página que você leu da obra, notas, todas essas funções estarão sempre disponíveis para você, não importa onde você tenha comprado os e-books (na Amazon ou outros sites) ou onde você opte por lê-los (Kindle, ou Kindle for the Web)”.

Para você ter uma ideia de como ele funciona, você pode ler com no site de dois escritores os primeiros capítulos de suas obras no novo app da Amazon: A Scattered Life de Karen McQuestion e e The First Assassin, de John Miller.

/ COLABOROU FERNANDO MARTINES