Kindle na biblioteca - Link - Estadão

A Amazon.com vai começar a permitir que usuários do Kindle peguem emprestado livros digitais de bibliotecas dos Estados Unidos. A iniciativa, que deve ser colocada em prática até o fim do ano, serve para acelerar a adoção do aparelho da empresa pelo mercado.

A Amazon, maior companhia de varejo online do mundo em vendas, informou que os usuários do Kindle poderão emprestar livros de 11 mil bibliotecas e fazer anotações eletrônicas nos livros. A companhia, porém, não informou a data exata do lançamento do serviço.

A Amazon lançou o Kindle em 2007 e precifica a maior parte dos livros digitais que vende por menos de US$ 9,99 para acelerar a adoção do produto e se proteger de rivais como o Nook, da rede de livrarias Barnes & Noble, e o iPad, da Apple.

A Barnes & Noble lançou o empréstimo de livros eletrônicos de bibliotecas na mesma época em que lançou o Nook, em outubro de 2009.

