Kindle na nuvem - Link - Estadão

A Amazon continua marcando presença em todas as áreas relativas a livros digitais na internet e isso agora se reforça com o lançamento da versão teste de seu novo produto chamado Kindle for the Web. Ele permite que compradores de e-books leiam os livros na web e também oferece a possibilidade que a obra seja embedada em blogs ou outros sites, função semelhante oferecida nos clipes postados no YouTube.

A nova função traz os livros diretamente para o navegador sem a necessidade de fazer o download do software ou instalar aplicativos ou plug-ins no computador ou qualquer outro aparelho.

A função de embedar livros em sites está disponível apenas por convite e apenas por pessoas que estejam no programa de afiliação da Amazon. Os internautas irão ver um botão nos sites que tiverem e-books que diz “Leia o primeiro capítulo GRATUITAMENTE”. Clicando nesse botão, o capítulo irá aparecer na mesma página.

A versão do livro que saltará no seu navegador terá funções similares as dos aplicativos do Kindle em outros aparelhos e isso inclui a possibilidade de mudar a fonte da letra, espaçamento e a possibilidade de mudar a cor de fundo do livro. O Kindle for the Web também irá ter ferramentas de compartilhamento integradas do Facebook, Twitter e e-mail.

Para mostrar como funciona essa nova ferramenta de embed funciona, a Amazon fez uma parceria com dois escritoires. Karen McQuestion, autor de “A Scattered Life” e John Miller, autor de “The First Assassin” colocaram em seus sites capítulos de seus respecitovos livros.

/ NICK BILTON