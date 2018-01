Kindle Paperwhite chega ao Brasil por R$ 480 - Link - Estadão

Amazon lança leitor eletrônico com tela touch e ajuste de brilho; vendas começam nesta terça

SÃO PAULO – A Amazon do Brasil começa a vender a partir desta terça-feira, 19, o modelo mais avançado do seu leitor eletrônico, o Kindle Paperwhite, com tela touchscreen e iluminação integrada. O aparelho será vendido online pelo site da Ponto Frio, e em lojas físicas da Livraria da Vila e nos quiosques da Amazon nos shoppings Morumbi e Iguatemi, em São Paulo; Barra Mall e Leblon, no Rio de Janeiro.

Desde dezembro, quando desembarcou por aqui, a empresa vendia apenas o modelo mais simples, chamado “Kindle“. Com botões e tela e-ink (tecnologia que faz a tela não emitir brilho, garantindo uma experiência próxima à de um livro físico, porém impossibilitando a leitura no escuro sem auxílio de iluminação), o modelo é o menos atrativo da marca, mas continua sendo o dispositivo de entrada para o brasileiro com seu preço de R$ 300.

Por aqui, a Amazon teve que criar um novo modelo de venda, distinto da matriz, para tornar o brasileiro mais íntimo do e-reader. Além das vendas exclusivas através de lojas já estabelecidas no País, como a Livraria da Vila e o site da Ponto Frio, a Amazon inaugurou em janeiro seus quiosques, que vendem diretamente o aparelho ao consumidor.

Alexandre Szapiro, o CEO da Amazon por aqui, não confirmou o início das vendas de dispositivos pelo site da Amazon (como acontece nos Estados Unidos), nem o aumento do número de varejistas locais parceiras, mas afirmou vão expandir e que a Amazon “tem planos além dos quiosques”.

Com o modelo Paperwhite, considerado por Szapiro como o que a Amazon tem “de ponta”, o executivo diz que agora a Amazon brasileira “está completa”, mas adiantou que não deve demorar para que outros dispositivos da Amazon cheguem logo no Brasil. “Tablets virão”, afirmou ao Link, referindo-se ao Kindle Fire, lançado em setembro de 2011 nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, essas “novidades” devem repercutir no Brasil ainda neste ano. “O Paperwhite é o ícone de histórias que ainda estão pela frente.”

A tela ajusta a intensidade de brilho. Foto: Murilo Roncolato/Estadão

Szapiro disse que a Amazon está animada com o mercado brasileiro e, sem mencionar números, disse que a companhia está registrando crescimentos semanais e, passada a euforia da chegada da gigante no Brasil, constata que toda a tensão gerada – principalmente por editoras e livrarias, que temiam uma atuação agressiva de preços da empresa no Brasil, assim como haviam visto acontecer no mercado americano – foi “exagerada”. “Toda relação comercial tem seus momentos de calor e frio. Passado isso, agora a gente consegue ver que todos nós temos um único objetivo: vender mais livro no Brasil.”

O Kindle Paperwhite tem como destaque a possibilidade de ajustar a iluminação interna (dispensando o auxílio de luz externa) mantendo a qualidade de leitura da tela e-ink, de 6 polegadas. Além disso, seu armazenamento interno (fora o serviço de nuvem ilimitado) comporta até 1.100 livros e sua bateria tem força para aguentar até 8 semanas, com um uso médio de 30 minutos por dia, com a opção de iluminação ligada.

O novo e-reader começa a ser vendido nesta terça-feira, 19, por R$ 479 (modelo Wi-Fi) e R$ 699 (Wi-Fi e 3G). O modelo 3G garante cobertura nacional e internacional com plano de internet já incluso.

Para comparação, a Amazon americana vende os mesmos aparelhos, respectivamente, por US$ 139 (cerca de R$ 276, sem impostos) e US$ 199 (R$ 395, sem impostos). Por aqui, a principal concorrente da Amazon é a canadense Kobo, aliada à Livraria Cultura, que vende seus aparelhos Kobo Touch, por R$ 399; e o Kobo Glo (com tela semelhante à do Paperwhite), por R$ 449.

