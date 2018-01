Kindle patrocinado - Link - Estadão

Versão especial do Kindle inclui anúncios nas imagens de proteção de tela. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Amazon disse na quarta, 26, que começou a entregar antes do prazo previsto os novos modelos do Kindle, mais baratos e patrocinados por anúncios.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os novos aparelhos começaram a ser enviados para os consumidores na quarta, quase uma semana antes do previsto, em 3 de maio, quando a Amazon fez o anúncio da nova versão patrocinada do Kindle, em abril.

O ‘Kindle with Special Offers’ (Kindle com Ofertas Especiais) é idêntico ao aparelho atual, mas custa US$ 25 a menos do que ele e inclui anúncios publicitários na página inicial e nas imagens de proteção de tela.

A Amazon tem reduzido o preço do Kindle desde o seu lançamento, em 2007, quando custava US$ 399.

É a primeira vez que banners publicitários são incluídos no e-reader, o que ajuda também a reduzir o preço.

/ AP

—-

Leia mais:

• Kindle fica mais barato em troca de anúncios